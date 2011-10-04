Фермери вимагають продовжити мораторій на купівлю-продаж земель - звернення

17:05, 04 жовтня 2011
Агро
0

Фермери вимагають продовжити мораторій на купівлю-продаж земель.

Про це йдеться в їхньому зверненні до народних депутатів України, яке озвучила на засіданні парламенту народний депутат України Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

У зверненні сказано, що «асоціація фермерів та приватних землевласників України» вирішила почати пікетування ВР з 3 жовтня цього року. Серед вимог – подовження мораторію на купівлю-продаж земель. Вони також вимагають не підтримувати урядовий законопроект, що стосується земельного питання. За її словами, однією з вимог є ухвалення проекту постанови № 9055 про призначення всеукраїнського референдуму стосовно проведення земельної реформи. Окрім того, фермери наполягають на необхідності скасування експортного мита на пшеницю, ячмінь та кукурудзу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter