Фермери вимагають продовжити мораторій на купівлю-продаж земель - звернення

Фермери вимагають продовжити мораторій на купівлю-продаж земель.

Про це йдеться в їхньому зверненні до народних депутатів України, яке озвучила на засіданні парламенту народний депутат України Наталя КОРОЛЕВСЬКА.

У зверненні сказано, що «асоціація фермерів та приватних землевласників України» вирішила почати пікетування ВР з 3 жовтня цього року. Серед вимог – подовження мораторію на купівлю-продаж земель. Вони також вимагають не підтримувати урядовий законопроект, що стосується земельного питання. За її словами, однією з вимог є ухвалення проекту постанови № 9055 про призначення всеукраїнського референдуму стосовно проведення земельної реформи. Окрім того, фермери наполягають на необхідності скасування експортного мита на пшеницю, ячмінь та кукурудзу.