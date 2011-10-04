Королевська вимагає продовжити мораторій на купівлю-продаж землі

«Ми вимагаємо продовжити мораторій на купівлю–продаж сільгоспземель доти, доки не будуть законодавчо забезпечені права селян, фермерів і власників-громадян України». Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, виступаючи на мітингу протесту, організованому фермерами України під парламентом.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами депутата, фермерів під стіни ВР «привів біль і хвилювання за долю рідної землі, яку влада хоче відняти. Відняти останнє, що залишилося у вас і ваших дітей. Але влада не має права починати свою земельну реформу без згоди людей, які на ній працюють. Без вашої згоди!».

«Продаж землі в умовах кризового стану України нагадує дії алкоголіка, який, щоб купити чергову пляшку горілки, виносить все з квартири», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА, звертаючись до фермерів.

На її думку, чиновники більше не здатні управляти економікою ринковими методами. «Як тільки владі не вистачає грошей – вона починає обирати своїх громадян. І гарячково намагається заткнути дірки в бюджеті. Підприємців розорили, пенсіонерів обібрали. Тепер намагаються розорити фермерів і примусити їх продати землю за безцінь. Для цього уряд штучно за допомогою мит і податків обмежує експорт зерна. В результаті, експорт з України практично припинився. Чиновники мають чітку установку: зерно погниє, але не піде за кордон», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що за такої політики до кінця року збитки аграріїв становитимуть 17 млрд. гривень. «Це гроші, які можна було пустити на нову техніку, якісне насіння, модернізацію, тваринництво. Натомість нас чекає криза в агропромисловому комплексі та зниження майбутніх урожаїв. Українські чорноземи – це найстабільніша валюта на найближчі 20 років. Влада має намір продати її, щоб чиновники могли збагатитися і розрахуватися зі своїми боргами», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради повідомила про основні вимоги аграріїв до уряду. «Ми вимагаємо продовжити мораторій на купівлю-продаж сільгоспземель до того моменту, поки не будуть законодавчо забезпечені права селян, фермерів і власників-громадян України. Також ми вимагаємо скасувати існуючі, не вводити нові загороджувальні експортні мита на зернові й відновити ПДВ. Наша мета - провести не чиновницьку, а народну земельну реформу. Як продавати землю мають вирішувати ті, хто її обробляє. Сьогодні, в кризу, землю продавати не можна», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат повідомила, що 3 жовтня 2011 р. вона зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення" (№9238), який до проведення і встановлення результатів Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення забороняє будь-які операції з відчуження земельних ділянок.