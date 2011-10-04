Уряд планує збільшити підтримку АПК в 2012 році на 11% - до 40 млрд. грн.

На підтримку агропромислового комплексу України в 2012 році уряд планує спрямувати 39,9 млрд. грн., що на 3,9 млрд. грн., або на 10,8%, більше плану 2011 року і на 11,9 млрд. грн., або на 42,5%, більше факту 2010 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, з метою надання можливості Аграрному фонду активно впливати на цінову ситуацію і зміцнення продовольчої безпеки держави, в проекті бюджету 2012 року передбачені кредити в сумі 7 млрд. 200,0 млн. грн. Для формування цивілізованого аграрного ринку проектом бюджету наступного року передбачено значне збільшення державної підтримки будівництва оптових ринків сільгосппродукції. На дані цілі планується виділити 200,0 млн. грн., що на 190,0 млн. грн. більше, ніж в 2011 році.

Найбільш ефективною формою державної підтримки агропромислового комплексу вважається здешевлення процентної ставки за залученими кредитними ресурсами в АПК. Тому в проекті Державного бюджету 2012 року на це виділено 820 млн. грн.

Витрати бюджету на підтримку садівництва, виноградарства і хмелярства заплановано в сумі 1 млрд. 075,0 млн. гривень, що на 60% більше, ніж у 2011 році, а прямі витрати бюджету на підтримку інтенсивних форм виробництва в рослинництві плануються в сумі 120,0 млн. грн., з яких: 50,0 млн. грн. - відшкодування вартості будівництва теплиць, 70,0 млн. грн. - компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях.

Також у проекті бюджету на 2012 рік на підтримку галузі тваринництва передбачені прямі витрати в обсягу 1 млрд. 257,0 млн. грн., з них 700,0 млн. грн. - на стимулювання будівництва сучасних тваринницьких комплексів шляхом часткового відшкодування їх вартості, 262,0 млн. грн. - на надання бюджетної дотації тваринництву, 75,0 млн. грн. - на селекцію у тваринництві і птахівництві.

Для формування ринку землі, затвердження земель сільськогосподарського призначення як основи іпотечного кредитування передбачено направити 566,9 млн. грн.