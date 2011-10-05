Сезонний дефіцит продовольства Україні не загрожує - Азаров

Сезонний дефіцит продовольства Україні не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 5 жовтня, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету міністрів України.

«Сезонний дефіцит нам не загрожує за умови нормальної роботи сільгоспвиробників», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що в Україні достатньо сховищ для продовольства, щоб не допустити його дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М. АЗАРОВ також доручив профільним міністерствам розробити довгострокову продовольчу стратегію країни.