Сезонний дефіцит продовольства Україні не загрожує - Азаров
11:09, 05 жовтня 2011Агро
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Сезонний дефіцит продовольства Україні не загрожує.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 5 жовтня, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету міністрів України.
«Сезонний дефіцит нам не загрожує за умови нормальної роботи сільгоспвиробників», - сказав М.АЗАРОВ.
Він підкреслив, що в Україні достатньо сховищ для продовольства, щоб не допустити його дефіциту.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні М. АЗАРОВ також доручив профільним міністерствам розробити довгострокову продовольчу стратегію країни.
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