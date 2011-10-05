Аграрії через експортне мито і неповернення ПДВ можуть втратити 8,5 млрд. грн. - Матчук

Український уряд через запровадження експортного мита на зерно і неповернення ПДВ експортерам цієї продукції відкрито дискримінує сільгоспвиробників в Україні.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна».

При цьому збитки аграріїв від такої дискримінації за рік можуть сягнути суми у 8,5 млрд. грн., підкреслив парламентарій.

В.МАТЧУК зазначив, що експортне мито в Україні на сьогодні введене всього на чотири категорії товарів – газ, металобрухт, м`ясо та зерно. З цього переліку, на переконання депутата, слід негайно викреслити зерно, оскільки експортне мито на нього є нелогічним та невиправданим.

«Введення мита на експорт газу є зрозумілим, на металобрухт і м`ясо - логічним. А четверта позиція – це зерно, мито на експорт якого не підлягає жодній логіці. Введення цього мита з 1 липня призвело тільки до того, що за липень-серпень цього року Росія експортувала, вдумайтеся у це, в чотири рази більше, ніж Україна. Такого ще не було у нашій історії», - підкреслив В.МАТЧУК.

Депутат також звернув особливу увагу на те, що з 1 липня зерно стало єдиним товаром, за експорт якого держава не повертає ПДВ. «По всіх товарах ПДВ відшкодовується і тільки по зерну – ні. Чому? Це питання не до мене. Але у мене є відповідь – це просто дискримінація. Ніяким іншим словом це назвати не можна», - вважає «нашоукраїнець».

Народний депутат нагадав, що з 1 січня 2012 року уряд планує ввести вивізні мита ще й на сою, ріпак та соняшникову олію. На його думку, таку дискримінацію українських аграріїв можна пояснити тим, що влада намагається за їхній рахунок вирішити проблему дефіциту бюджету. «Чомусь уряд АЗАРОВА не вводить експортне мито на вугілля і метал… Чинна влада боїться це робити, бо у цих галузях працюють її потенційні виборці. Натомість із селян, більшість з яких не підтримують провладну партію, намагаються вичавити останні соки», - сказав він.

В.МАТЧУК навів дані Української зернової асоціації про те, що через неповернення ПДВ і введення експортного мита на зерно з 1 липня українські сільгоспвиробники зазнали втрат в середньому у 150 доларів з одного гектара. Депутат наголосив, що усі свої втрати від урядових нововведень експортери, які працюють в Україні, перекладають саме на товаровиробників, тобто в основному на українських селян. «Експортер, заплативши державі мито, не доплатить сільгоспвиробникові у кращому випадку рівно ту саму суму, а в гіршому – не доплатить і більше. Якщо виробник зерна буде не згідний, то експортер може взагалі відмовитися від співпраці з ним», - сказав В.МАТЧУК.

Така ситуація, за його словами, призводить тільки до того, що Україна стрімко втрачає ринки. Депутат наголосив на тому, що за липень-серпень цього року Україна експортувала всього 1,8 млн. тонн зерна, в той час як у липні-серпні минулого року – 3,85 млн. тонн. «Спроба наповнення бюджету ціною зменшення власного експорту є черговим неринковим ноу-хау української влади. Так не чинить влада в жодній іншій країні світу», - наголосив В.МАТЧУК.