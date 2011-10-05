Росія встановила абсолютний рекорд із експорту зерна

Москва. Із часу скасування заборони на експорт зернових РФ ескортувала рекордну кількість зерна обсягом 10 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Росії Віктор ЗУБКОВ на прес-конференції в Москві.

«На сьогоднішній день експортовано 9,9 млн. тонн. Із урахуванням сьогоднішнього дня це буде 10 млн. тонн. Це абсолютний рекорд за останні 20 років», - сказав він.

За його словами, за підсумками сільськогосподарського року є можливість експортувати близько 23 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у РФ із 15 серпня 2010 року по 1 липня 2011 року діяла заборона на експорт зернових. Зокрема, заборона була встановлена на вивіз пшениці, ячменю, жита, кукурудзи, борошна пшеничного та пшенично-житнього.