В'єтнам пропонує Україні створювати СП з виробництва сільгосп- і морепродуктів

В`єтнам пропонує Україні створювати спільні підприємства з виробництв сільськогосподарських і морепродуктів, зокрема, з вирощуванню пангасіуса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр В`єтнаму Нгуєн Тан ЗУНГ на спільному брифінгу з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ після спільної зустрічі.

«Ми вважаємо необхідним розвиток співпраці між підприємцями двох країн і створення спільних підприємств з виробництва нашої сільгосппродукції, зокрема й з вирощування пангасіуса», - сказав Нгуєн Тан ЗУНГ.

Він зазначив, що ця риба постачається В`єтнамом більш ніж у 20 країн, і вже популярна в Україні.