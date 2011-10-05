Президент уточнив функції Держземагентства

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом №965 від 5 жовтня 2011 року уточнив функції Державного агентства земельних ресурсів із державної реєстрації земельних ділянок.

Документом, розміщеним на сайті Президента, вносяться зміни до Положення про Держземагентство, згідно з якими відомство здійснює державну реєстрацію земельних ділянок і обмежень у їх використанні.

При цьому раніше відомство займалося також і державною реєстрацією права власності, права користування земельними ділянками (сервітут), права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок, права користування ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права забудови земельної ділянки (суперфіцій).

Указ набирає чинності з 1 січня 2012 року.