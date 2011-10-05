Москва. Росія почала експортувати цукор.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на засіданні президії уряду Росії.

«Відмінні прогнози щодо збору цукрових буряків, саме відмінні прогнози. Розраховуємо, що урожай буде на рівні 40 млн. т, це майже вдвічі більше, ніж минулого року. Ми ніколи раніше на таі цифри по цьому виду культур не виходили», - сказав В.ПУТІН.

«Більше того, Росія вперше почала експортувати цукор: вже поставлено іноземним споживачам близько 50 тис. т», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Міністерство сільського господарства Російської Федерації запропонувало уряду продовжити до кінця 2020 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною, термін дії якого закінчується 31 грудня 2012 року.