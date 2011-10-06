У Києві 7-8 жовтня відбудуться 16 сільськогосподарських ярмарків
У Києві 7 та 8 жовтня відбудуться 16 сільськогосподарських ярмарків.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
7 жовтня (п’ятниця) ярмарки можна буде відвідати:
- у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;
- у Деснянському районі на вул. Електротехнічній, 1;
- у Дніпровському районі на просп. Ватутіна, 12;
- у Подільському районі на просп. Правди, 5-11;
- у Солом’янському районі на вул. Козицького;
8 жовтня (субота) ярмарки відбудуться:
- у Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20;
- у Дарницькому районі на вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вул. Радунської та Милославської);
- у Дніпровському районі на вул. Малишка, 5-15/1;
- в Оболонському районі на пр. Оболонському, 23-43;
- у Печерському районі на вул. Задніпровського;
- у Подільському районі на пр. Московському, 5;
- у Святошинському районі на вул. Семашка, 21;
- у Солом’янському районі на вул. Пулюя, 5;
- у Шевченківському районі на вул. Воровського, 1-7.
На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.