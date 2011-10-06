Мінагропрод створив робочу групу з завершення земельної реформи
12:21, 06 жовтня 2011Агро
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Міністерство аграрної політики і продовольства України створило робочу групу, яка працюватиме над законопроектом "Про ринок земель" і над завершенням земельної реформи.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.
Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА з сільгоспвиробниками і приватними землевласниками з усіх областей України 4 жовтня.
"Створіть групу з декількох осіб, з сьогоднішнього дня я надаю вам кабінет і хочу бачити, щоб п'ять людей щодня працювали спільно з нами, поки ми не завершимо земельну реформу", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.
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