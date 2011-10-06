Мінагропрод створив робочу групу з завершення земельної реформи

Міністерство аграрної політики і продовольства України створило робочу групу, яка працюватиме над законопроектом "Про ринок земель" і над завершенням земельної реформи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА з сільгоспвиробниками і приватними землевласниками з усіх областей України 4 жовтня.

"Створіть групу з декількох осіб, з сьогоднішнього дня я надаю вам кабінет і хочу бачити, щоб п'ять людей щодня працювали спільно з нами, поки ми не завершимо земельну реформу", - сказав М. ПРИСЯЖНЮК.