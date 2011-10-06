Аграрії Тернопільської області завершили збір гречки

Аграрії Тернопільської області завершили збирання врожаю гречки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку, у цілому зібрано 11 тис. т зерна.

Середня врожайність склала 10,1 ц/га, що на 2,1 ц/га, або 26% більше, порівняно з минулим роком. Як пояснили у відділі організації виробництва сільгосппродукції, ріст врожайності обумовлений сприятливими погодними умовами, оскільки минулого року під час цвітіння гречки була посуха.

Як повідомляв УНІАН, цього року посівні площі гречки у Тернопільській області були збільшені у понад два рази.

У червні голова обладміністрації Валентин ХОПТЯН заявив, що зважаючи на збільшення посівної площі, область з нового урожаю буде готова забезпечити гречкою ще дві області, які не мають досвіду посіву цієї культури, і де немає умов для її вирощування.

Річна потреба Тернопільської області у гречці складає 2,4 тис. тонн.