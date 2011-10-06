Гендиректором HarvEast Holding призначений Саймон Чернявський

Акціонери групи СКМ і групи "Смарт-холдинг" призначили генеральним директором сільськогосподарського холдингу HarvEast Holding Саймона ЧЕРНЯВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі холдингу.

Згідно з повідомленням, на позиції генерального директора 41-річний британець відповідатиме за операційну і комерційну діяльність холдингу, а також братиме участь у визначенні стратегії його подальшого розвитку.

При цьому Дмитро СКОРНЯКОВ, який раніше виконував обов'язки генерального директора HarvEast, продовжить свою роботу в компанії на посаді заступника генерального директора і відповідатиме за фінансове і правове забезпечення діяльності холдингу і його репутаційний капітал.

За словами директора з розвитку аграрного напряму бізнесу групи СКМ Сергія ЗУЗАКА, найближчі завдання С. ЧЕРНЯВСЬКОГО на посаді генерального директора HarvEast - завершення реструктуризації активів і впровадження оптимальної операційної структури холдингу.

До вступу на нову посаду С. ЧЕРНЯВСЬКИЙ обіймав посаду першого заступника директора компанії "РоАгро" (Україна), працював на різних управлінських посадах у сфері товарів масового вжитку, a з 2006 до 2009 року обіймав посаду заступника директора з виробництва сільськогосподарської компанії Black Earth Farming (Росія).

Довідка УНІАН. HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє і управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях і АР Крим. Основні напрямки діяльності: рослинництво (вирощування пшениці, соняшника, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг HarvEast створений 10 березня 2011 року на базі сільськогосподарських активів ПАТ ММК ім. Ілліча. Процес передачі активів холдингу завершиться восени 2011 року. Загальний банк оброблюваної землі складе близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - понад 30 тис. голів. Перша публічна презентація стратегії холдингу планується в середині 2012 року.

Акціонерами HarvEast Holding є група СКМ і група "Смарт-холдинг".