Завтра дощі очікуються лише на заході України

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у Волинській, Львівській, Закарпатській та місцями в Івано-Франківській областях дощі.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах та південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, у східних областях подекуди 5-7° тепла; вдень 19-24°, у південній частині місцями 25-27°; в Карпатах вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у п’ятницю очікується мінлива хмарність, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 14-19°, у Дніпрі біля Києва 14°.