На вихідні обіцяють похолодання до 4-10°, в Карпатах – дощі зі снігом

Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по всій Україні на 8-10 жовтня.

Як повідомили УНІАН в УкрГМЦ, 8-10 жовтня очікується зміна погодних умов: на більшій частині території країни пройдуть дощі, вночі 8 жовтня в Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, 9-10 жовтня у південній частині, центральних областях та на півночі Лівобережжя сильні дощі, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря, починаючи із західних областей, знизиться на 4-10°.