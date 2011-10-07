Москва. Росія має намір експортувати 200 тис. тонн цукру.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННИК сказала на XIII Російській агропромисловій виставці «Золота осінь-2011».

«Росія вперше стала експортером цукру. Постачання вже склали 50 тис. тонн. Прогноз експорту – до 200 тис. тонн», - сказала О.СКРИННИК.

За її словами, буде одержаний рекордний урожай цукрових буряків – майже 40 млн. тонн

О.СКРИННИК також зазначила, що прогнозується рекордний урожай соняшнику – 8 млн. тонн (+ 24% до 2009 року). Обсяг виробництва сої досягне історичного максимуму – понад 1 млн. 450 тис. тонн. Також рекордний урожай очікується ріпаку – близько 1 млн. 100 тис. тонн.

За її словами, у вересні зафіксований історичний максимум щомісячних експортних постачань зерна – 3 млн. 800 тис. тонн. Експорт соняшникової олії збільшиться на 25% - до 500 тис. тонн.

В цілому за підсумками року приріст валової продукції сільського господарства складе понад 10%, зокрема щодо тваринницької продукції - 5%.