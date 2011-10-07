ДПЗКУ має намір у 2012 році збільшити парк комбайнів у 4 рази, зерновозів – у 5 разів

ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) має намір у 2012 році збільшити парк комбайнів у 4 рази – до 2 тис. штук, зерновозів – у 5 разів, до 1,5 тис. штук.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку ДП «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Ігор ФІЛІПЕНКО газеті «Голос України» від 7 жовтня 2011 року.

«Наступного року у нас буде вже не п`ятсот комбайнів і триста зерновозів, а дві тисячі комбайнів і півтори тисячі зерновозів. У 2014 році, за нашими планами, ці цифри становитимуть 7200 і 5000 машин відповідно», - сказав І.ФІЛІПЕНКО.

За його словами, попит на послуги зі збирання врожаю дуже високий. Так, будучи одним із лідерів виробництва зернових, Україна має найнижчу в світі забезпеченість зернозбиральною технікою – не більше 40% від потреби. А 78% комбайнового парку перебуває за межами амортизаційного й економічно доцільного терміну експлуатації. При цьому майже дві третини від цього парку становлять машини типу «СК-5-НИВА», ефективність використання яких рівна нулю або негативна.

І.ФІЛІПЕНКО зазначив, що ДПЗКУ обрала інтенсивний шлях розвитку свого збирального парку - коли комбайни сконцентровані в єдиному підприємстві й працюють по всій Україні, координуючись із високотехнологічного центру управління. В цьому випадку для вирішення проблеми втрат урожаю компанії достатньо придбати 7,2 тис. машин протягом 4-х років і витратити на це 8,9 млрд. грн.

«Реалізовуючи інтенсивний шлях, ми ініціюємо складання комбайнів, зерновозів та іншої сільгосптехніки в Україні – з постійним збільшенням локалізації виробництва, – тим самим стимулюючи вітчизняне машинобудування й створюючи величезну кількість нових робочих місць – як у полях, так і на заводах», - сказав І.ФІЛІПЕНКО.

За його словами, пропонований варіант поповнення парку дешевший і ефективніший, комбайни окупаються вже за 4 роки.

Довідка УНІАН. Уряд України створив "Державну продовольчо-зернову корпорацію України" (ДПЗКУ) в серпні 2010 року. При цьому було ліквідовано 36 дочірніх підприємств ДАК «Хліб України».

Кабінет міністрів України своєю постановою від 6 червня 2011 р. ухвалив рішення реорганізувати ДПЗКУ в державне публічне акціонерне товариство. Статутний капітал підприємства формується шляхом передачі йому цілісних майнових комплексів ліквідовуваних дочірніх підприємств компанії «Хліб України» з подальшим створенням на їх базі відособлених підрозділів підприємства.

На сьогодні корпорація – це вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими й продуктами їх переробки, – від виробництва – до експорту. ДПЗКУ – це виробник, переробник, покупець, експортер і партнер сільгоспвиробників.