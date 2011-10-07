Столичні податківці збільшили перерахування до бюджету на 18 млрд. грн.
14:23, 07 жовтня 2011Агро
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Столичні податківці у січні-вересні 2011 року перерахували до зведеного бюджету 56,22 млрд. грн. податків і зборів, що на 18,1 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві.
До державного бюджету столичні податківці за звітний період перерахували 49,8 млрд. грн.
Сума надходжень до столичного бюджету в січні-вересні ц.р. становила 6,38 млрд. грн., що на 710,7 млн. грн. більше порівняно з аналогічним показником минулого року.
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