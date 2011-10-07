ДПЗКУ проти експортних мит на зерно та за повернення ПДВ при закупівлі у виробника

ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація" вважає недоцільним введення експортних мит на зерно.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку ДП "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Ігор ФИЛИПЕНКО газеті "Голос України" від 7 жовтня 2011 року.

"Ми і самі, як і організації сільгоспвиробників, не схвалювали введення мит. Вони більш-менш ефективні, коли гнучко прив'язані до цінової кон'юнктури, - сказав І.ФИЛИПЕНКО. - Наша думка, що це дасть короткий фінансовий ефект для бюджету, але негативно позначиться на виробнику, оскільки для останнього закупівельна ціна зерна буде понижена трейдером саме на розмір мита. Трейдери не зазнають збитків, недоотримає прибуток селянин".

Окрім цього, у ДПЗКУ також вважають за доцільне повернення до системи відшкодування податку на додану вартість (ПДВ), яка діяла до липня 2011 року, при якій експортер-зернотрейдер відшкодовував ПДВ у випадку, коли товар куплений безпосередньо у сільгоспвиробника.

"Це прозоро для держави і для експортера - відшкодування проходить щодо реального товару із справжніми прибутковими документами. Крім того, такий механізм виключає гіпертрофовану складову посередників на ринку зерна, яких у нас налічується вже понад п'ять тисяч. Сам же сільгоспвиробник отримує максимальну ціну продукції, що продається, і повною мірою реалізує державну дотацію у вигляді використання грошових коштів ПДВ", - сказав І.ФИЛИПЕНКО.

Нагадаємо, згідно з Податковим Кодексом з 1 липня 2011 р. відшкодування ПДВ при експорті зерна не здійснюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон, яким скасовується експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь по ставці 14%, але не менше, ніж 23 євро за одну тонну.