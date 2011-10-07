Динаміку інфляції у вересні визначали ціни на фрукти та овочі - експерт

Динаміку інфляції в Україні у вересні, яка виявилася рекордно низькою як для цього місяця, визначали ціни на фрукти і овочі, які продовжили знижуватися на тлі високого урожаю.

Так прокоментувала УНІАН дані щодо інфляції за вересень головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена БЕЛАН.

Зокрема, за її словами, ціни на овочі у вересні впали ще на 12% м/м після зниження на 26% у серпні, у результаті падіння в річному численні склало 40%. При цьому, сказала О.БЕЛАН, уповільнення річної інфляції також було спровоковане ефектом високої бази порівняння - у вересні 2010 р. споживчі ціни підскочили на 2,9% за місяць.

Таким чином, зазначає експерт, уповільнення темпів споживчої інфляції пояснюється, в основному, чинниками з боку пропозиції. З боку попиту споживання домашніх господарств як і раніше залишається високим, зберігаючи рівень базової інфляції, за оцінкою О.БЕЛАН, у межах 8-9% р/р. Проте, як вважає економіст, через очікуване уповільнення росту вітчизняної економіки на тлі погіршення зовнішнього попиту темпи росту прибутків і споживання населення також сповільняться. Це, за словами О.БЕЛАН, разом з високим урожаєм сільськогосподарських культур і падінням світових цін на продовольство означає, що за результатами року показник інфляції залишиться нижче 10%. "Проте, ми поки не переглядаємо наш прогноз інфляції на кінець року, який зараз складає 105% р/р, чекаючи прояснення ситуації з підвищенням тарифів на газ для населення і теплокомуненерго, яке, як ми чекаємо, може статися після проведення газових переговорів між Росією і Україною в середині жовтня", - сказала економіст.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2011 р. порівняно з серпнем 2011 року склала 0,1%, проти грудня 2010 року - 4,2%. Згідно з повідомленням Держстату, показник інфляції у вересні 2011 року порівняно з вереснем 2010 року склав 5,9%, у січні-вересні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року - 9%.