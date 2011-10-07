В УСПП сподіваються, що Президент підпише закон про відміну мит на пшеницю та кукурудзу

Промисловці і підприємці України підтримують відміну Верховною Радою експортних мит на пшеницю і кукурудзу, і сподіваються, що Президент підпише відповідний законопроект.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

"Із задоволенням констатуємо, що звернення УСПП, багатьох аграрних асоціацій до вищого керівництва держави з проханням якнайшвидше відмінити експортні мита на зернові культури, було враховане у прийнятому парламентом законі", - зазначив президент УСПП, народний депутат Анатолій КІНАХ.

"Сподіваємося, що Президент країни невідкладно підпише цей закон, підтримає наші зусилля із неприпустимості ручного управління АПК, впровадження економічно необгрунтованих заходів з регулювання експорту зернових", - сказав він.

В УСПП підкреслюють, що припинення з 1 липня 2011 року відшкодування ПДВ експортерам зернових і технічних культур і введення експортного мита на пшеницю, ячмінь і кукурудзу істотно загальмувало розвиток галузі, призвело до серйозних збитків аграріїв.

"Нинішня відміна експортного мита на пшеницю і кукурудзу дозволить виправити стан справ, акумулювати кошти на проведення осінньої посівною, залучити фінансовий ресурс в подальше виробництво, повернути втрачені позиції на зовнішньому ринку зерна" - зазначили в УСПП.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 жовтня ухвалила Закон "Про затвердження ставок вивізного (експортною) мита на окремі види сільськогосподарських культур".

Законом передбачено відмінити експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь по ставці 14%, але не менше, ніж 23 євро за одну тонну.