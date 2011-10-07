Профільний комітет запропонував механізми компенсації втрат від відміни мита на зерно - Хомутинник

Народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННИК заявляє, що комітет спільно з Міністерством фінансів проаналізує економічні втрати бюджету від відміни експортного мита на зерно і кукурудзу і на наступному пленарному тижні запропонує ефективні механізми компенсації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

"Ми пішли на відміну експортного мита на пшеницю і кукурудзу, щоб підтримати вітчизняних сільгоспвиробників, з метою підвищення конкурентоспроможності їх продукції на світових ринках, збільшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення робочих місць і сприяння припливу інвестицій в цю галузь економіки", - сказав він.

Крім того, за словами В. ХОМУТИННИКА, цей крок дозволить мінімізувати збитки українських аграріїв у зв'язку з ситуацією, викликаною зниженням цін на зернові культури у світі.

На думку парламентаря, відміна експортних мит на окремі зернові культури приведе до зростання закупівельних цін на внутрішньому ринку, аграрії отримають додаткові ресурси для розвитку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ухвалила Закон України "Про затвердження ставок вивізного (експортною) мита на окремі види сільськогосподарських культур", яким передбачається відмінити експортне мито на пшеницю і кукурудзу, проте до 1 січня 2012 року залишається експортне мито на ячмінь по ставці 14%, але не менше, ніж 23 євро за одну тонну.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діяло експортне мито на пшеницю і суміш пшениці і жита у розмірі 9%, але не менше 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро/тонна, на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро/тонна.

У результаті, експорт з України практично припинився - у липні було зафіксовано падіння експорту зерна у 5 разів.

Аграрний союз України і Українська аграрна конфедерація 19 вересня звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням відмінити експортні мита на зернові культури.

28 вересня міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК висловив стурбованість тим, що на сьогодні експорт зерна з України практично удвічі нижчий від очікуваного рівня.

4 жовтня близько півтори тисячі аграріїв пікетували Кабінет міністрів України з вимогою відмінити мита на експорт зернових культур і "закінчити експерименти над сільським господарством".

5 жовтня прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабміну заявив, що уряд найближчим часом визначить оптимальний варіант подальшого розвитку ситуації з експортом зерна.