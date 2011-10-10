"Зоря Поділля" планує збільшити виробництво цукру на 70%

Продовольча компанія "Зоря Поділля", що входить до складу концерну "Укрпромінвест", у 2011 році планує збільшити виробництво цукру на 71,64%, або на 33,391 тис. тонн, порівняно з 2010 роком - до 80 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив генеральний директор концерну "Укрпромінвест" Олексій ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що у 2011 році "Зоря Поділля" здійснить прибирання цукрового буряка з 12 тис. га, при цьому планують накопати 650-680 тис. тонн цукрового буряка. "Відповідні об'єми дозволять повністю забезпечити Гайсинський цукрозавод (входить до складу компанії "Зоря Поділля" - УНІАН) власною сировиною", - сказав О.ПОРОШЕНКО.

Він також повідомив, що у 2011 році на Гайсинському цукровому заводі частково реконструювали потужності, що дозволило збільшити виробничу потужність заводу на 24%, або на 1,2 тис. тонн, - до 6,2 тис. тонн переробки цукрового буряка на добу.

Довідка УНІАН. Гайсинський цукровий завод (Вінницька область) входить до складу ТОВ "ПК "Зоря Поділля", яка є структурою "Укрпромінвесту".

У 2010 році завод переробив 419,091 тис. тонни цукрового буряка і виробив 46723 тонни цукру-піску.

До складу Продовольчої компанії "Зоря Поділля", окрім Гайсинського цукрозаводу, входять 11 агроформувань в Гайсинському, Теплицькому районах Вінницької області і 1 - в Христинівському районі Черкаської області, які обробляють близько 42 тис. га сільськогосподарських угідь.