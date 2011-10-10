ЄС розробить програму допомоги виноробній галузі України

У листопаді почнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробній галузі України.

Про це у коментарі УНІАН повідомив президент Українського бюро винограду і вина Іван ПЛАЧКОВ, посилаючись на слова глави Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту ТЕЙШЕЙРИ.

Зокрема, за словами І.ПЛАЧКОВА, 1-2 жовтня голови дипломатичних місій низки країн Європейського Союзу і Великобританії на запрошення президента Українського бюро винограду і вина відвідали провідний виноробницький регіон України - Бесарабію.

До складу делегації входили: Ж. М. ТЕЙШЕЙРА, посол Великобританії в Україні Лі ТЕРНЕР, посол Греції в Україні Георгіос ГЕОРГУНТЗОС, Повноважний міністр Посольства Республіки Болгарія в Україні Пламен БУНЗИН і консул Польщі в Україні Богуслав ГЕРТРУДА.

Як розповів президент Українського бюро винограду і вина, європейські дипломати, які відвідали місцеві виноробні і змогли належним чином оцінити відмінну якість продукції підприємств, які входять в Українське бюро винограду і вина - виноробні "Вина Гулієвих", Промислово-торгової компанії "Шабо", ознайомилися з експозицією Центру культури вина "Шабо".

За словами І.ПЛАЧКОВА, "дипломати відкрили для себе нову виноробницьку країну. Їх відгуки свідчили про те, що українські вина їм - винним гурманам - припали до душі".

При цьому гості вказали на проблеми, які, на їх погляд, істотно гальмують розвиток української виноробницької галузі - невирішеність земельного питання, бюрократизм у владі і невизначена інвестиційна політика. Особливо європейці за акцентували на ситуацію щодо обов'язкової оплати виробниками ліцензій на гуртову торгівлю у розмірі 500 тис. грн. Для невеликих виробників, які випускають до 100 тис. пляшок вина на рік, така плата стає непомірним тягарем на ціну їх продукції і просто вбиває авторське, європейське за характером виноробство, не дозволяє розвинути наявний величезний потенціал української виноробницької галузі, вважає І.ПЛАЧКОВ.

За його словами, дипломати зазначили, що в їх країнах підвищення культури споживання вина виявилося дуже ефективним інструментом боротьби з алкоголізмом, а високий розвиток виноробства - ознакою цивілізованості держави.

У зв'язку з цим, сказав І.ПЛАЧКОВ, за результатами візиту Ж.М.ТЕЙШЕЙРА повідомив про те, що в листопаді почнеться розробка програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу виноробницькій галузі України. При цьому він підкреслив необхідність обов'язкової участі Українського бюро винограду і вина в розробці цієї програми. Адже саме виробники знають реальні проблеми галузі зсередини.