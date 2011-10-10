У Херсонській області у вересні найбільше подорожчали яйця і масло

У Херсонській області у вересні поточного року, порівняно з серпнем, найбільше подорожчали яйця, вершкове масло і молоко, а подешевшали - цукор, овочі та фрукти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, на споживчому ринку регіону у вересні поточного року, порівняно з серпневими показниками, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в цілому знизилися на 0,6%.

Найбільше подешевшав цукор (на 10,7%), овочі (9,6%), фрукти (2,3%).

Зокрема, серед овочів помідори подешевшали на 17,2%, картопля - на 15%, цибуля - на 21,9%, морква - на 12,1%, буряк - на 10,8%, капуста - на 13,2% , огірки - на 6,8%.

Серед фруктів виноград подешевшав на 43,3%, яблука - на 8,4%.

Також на 1,8% подешевшали хлібопродукти.

Водночас, найбільше підвищилися ціни на яйця (8,2%), морепродукти - (на 6,2%) м`ясо і м`ясопродукти (1,3%), масло вершкове (3%), олію соняшникову (1,9% ). Також на 2,9% подорожчало молоко.

На 1,6% подорожчали алкогольні напої і тютюнові вироби за рахунок подорожчання алкоголю (на 3%). Безалкогольні напої подорожчали на 2,5%.

Ціни у транспортній сфері зросли на 0,2% внаслідок подорожчання палива і масла (на 0,5%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2% за рахунок підвищення вартості проживання в гуртожитках (на 6,3%) і зростання вартості матеріалів для утримання і ремонту житла (1,6 %).

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 1,1% викликано зростанням цін на консультативні послуги (на 4,3%) та діагностичні послуги (на 2,4%).

Зниження цін у сфері освіти на 1% пов`язане зі зниженням плати у вищих навчальних закладах на 9%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у вересні 2011 року в Херсонській області становив 99,9%, з початку року - 104,5.