ООН передбачає голод у країнах, які залежать від імпорту

Ціни на продовольство будуть схильні до різких змін у найближчі кілька років, повідомляється у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Це може призвести до того, що в країнах, які залежать від імпорту, виникне голод серед бідних верств населення.

У лютому індекси цін на продукти харчування у світі досягли історичних максимумів і стали одним і чинників, що спровокували безлади і революції під час так званої "Арабської весни". З тих пір продовольство небагато подешевшало, проте ФАО передбачає новий сплеск через невизначеність в світовій економіці, зростання цін на нафту і збільшення вірогідності стихійних лих, відзначає Лента.ру.

Як зазначається у звіті, в середньостроковій перспективі головними чинниками, що підштовхують ціни на продовольство вгору, є зростання попиту в найбільш динамічних країн, що розвиваються, загальне зростання населення і збільшення площ, виділених під біопаливо.

ООН ставить собі за мету скоротити кількість голодуючих у світі з 1,02 мільярдів чоловік у 2009 році до 600 мільйонів у 2015 р., проте через складну ситуації з продовольством зробити це буде непросто.

За оцінкою ФАО, загрозу голоду можна пом`якшити розширенням продовольчої допомоги бідним країнам, а також довгостроковим інвестуванням у сільське господарство.