У Кіровоградській області подорожчали яйця

У Кіровоградській області у вересні 2011 року найбільш суттєво подорожчали яйця (на 13,8%), подешевшали продукти переробки зернових культур (на 19,7%).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Загалом, в порівнянні з попереднім місяцем, в області у вересні 2011 року на 1,5-13,8% подорожчали соняшникова олія, м`ясо та м`ясопродукти, сир, сметана, вершки, молоко, кисломолочна продукція, масло, тваринні жири, яйця.

На 13,6% подешевшали овочі: картопля - на 24,3%, цибуля - на 23,9%, морква - на 18,8%, буряк - на 11,5%, капуста - на 3,7%, перець - на 3,6%. Крім того, подешевшали цукор і фрукти на 10,2% і 5,9% відповідно.

Ціни на алкогольні напої збільшилися на 1,3%.

Вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива підвищилася на 0,1%. Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,3% відбулося, в основному, за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг на 0,8%.

У сфері транспорту тарифи зросли на 0,2%, за рахунок подорожчання вартості перевезень автомобільним пасажирським транспортом на 0,1%, паливно-мастильних матеріалів на 0,3%.

У вересні 2011 року підвищилася оплата за навчання в закладах середньої (на 3,3%) та вищої (на 6,7%) освіти.

Загалом, у вересні 2011 року, порівняно з попереднім місяцем, індекс цін у Кіровоградській області склав 99,9%, з початку року - 103,2%.