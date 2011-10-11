У Чернігівській області у вересні найбільше подешевшали овочі, крупи і цукор

У Чернігівській області у вересні 2011 р. найбільше подешевшали овочі, крупи і цукор, а подорожчали - яйця, хліб та м`ясо.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Чернігівській області.

У вересні 2011 року на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та напої знизилися на 1,6%. Найбільше (на 20,1%) подешевшали овочі (у тому числі картопля - на 43%, цибуля - на 35,1%, морква - на 28,5%, капуста - на 20,1%, буряк - на 17,7%), продукти переробки зернових (на 17,1%) і цукор (на 15,6%). Крім того, рис знизився в ціні на 3,1%, фрукти - на 2,2%.

Водночас, яйця стали дорожчими на 12,3%; хліб, м`ясо та м`ясопродукти, риба та продукти з риби, масло вершкове, тваринні жири, безалкогольні напої, сири, кисломолочна продукція і молоко подорожчали на 0,4-2,2 %.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 0,5% пов`язане з подорожчанням алкогольних напоїв на 0,8% і тютюнових виробів на 0,1%.

Подорожчання послуг освіти на 1,9% відбулося за рахунок підвищення плати за навчання в закладах середньої та вищої освіти.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у вересні 2011 року в Чернігівській області склав 99,2%, з початку року - 104,2%.