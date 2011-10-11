У Білорусі з початку року інфляція становила 74,5%

Мінськ. Індекс споживацьких цін на товари і послуги в Білорусі у вересні 2011 по відношенню до грудня 2010 року зріс на 74,5%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Національного статистичного комітету Білорусі.

По відношенню до серпня ціни зросли на 13,6%, до вересня 2010 року – на 79,6%.

Ціни на продовольчі товари у вересні 2011 року порівняно з серпнем 2011 року зросли на 18,6%, порівняно з груднем 2010 року – на 84,2%.

Так, у вересні найбільше подорожчали яйця – на 31,2%, тютюнові вироби – на 30,8%, м`ясо і птиця – на 26,5%, овочі – на 25,5%, алкогольні напої – на 24,9%, ковбасні вироби і копченина – на 22,5%, риба і морепродукти – на 17,6%, консерви рибні – на 11,6%, молоко і молочні продукти – на 15,8%, сири – на 13%, масло тваринне – на 20,3%, цукор – на 19,9%.

Олія подорожчала на 12,3%, хліб і хлібобулочні вироби – на 10,1%, борошно пшеничне – на 13,4%, кондитерські вироби – на 11,9%, чай – на 8,2%, фрукти – на 13,7%, макаронні вироби – на 3,7%, крупи – на 5,4%.

При цьому ціни на картоплю знизилися на 11,3%.

«Індекс цін на непродовольчі товари у вересні 2011 року порівняно із серпнем 2011 року зріс на 10,5%, з груднем 2010 року – на 86,4%. У вересні порівняно з серпнем подорожчали побутові електроприлади – на 14,9%, медикаменти – на 14,8%, меблі – на 14,7%, швейні вироби – на 13,9%, взуття – на 12,8%, посуд – на 13,2%, парфюмерно-косметичні товари – на 10,4%, велосипеди і мотоцикли – на 10,1%, будматеріали – на 11,8%, письмове приладдя – на 7,3%, синтетичні миючі засоби – на 7,4%, бензин – на 3,1%», - йдеться у повідомленні Національного статистичного комітету Білорусі.

Також повідомляється, що ціни і тарифи на платні послуги населенню у вересні ц.р. порівняно із серпнем зросли у Білорусі на 5%, з груднем 2010 року – на 33,8%. Найбільше подорожчали послуги міського пасажирського транспорту – на 6,3%, повітряного – на 50,3%, приміського автомобільного – на 5%, міжміського автомобільного – на 4,1%.

Також у вересні порівняно із серпнем зросли ціни на послуги вищої освіти – на 16,5%, медичні послуги – на 6,5%, послуги театрів – на 10,8%, концертних залів і санаторно-оздоровчі послуги – на 3,8%, також на туристичні послуги – на 3,6%, послуги дошкільних установ – на 3,3%, житлово-комунальні послуги – на 2,9%, зокрема на водопостачання – на 8,5%, техобслуговування – на 10%.

При цьому не змінилися ціни на електро- і газопостачання, послуги внутрішньореспубліканського і приміського залізничного сполучення.

На 11,9% у Білорусі у вересні знизилися ціни на послуги залізничного міжнародного сполучення.