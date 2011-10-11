«Славутич» почав процес переіменування у Carlsberg Ukraine

Компанія "Славутич", один з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, почала процес перейменування в Carlsberg Ukraine.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, зміна назви є завершальним етапом інтеграції підприємства у міжнародну групу Carlsberg.

Планується, що у 2012 році завершиться процес юридичної зміни найменування компанії.

Нагадаємо, що інтеграція компанії "Славутич" у міжнародну групу Carlsberg почалася в квітні 2008 року. Тоді була укладена угода між данською компанією Carlsberg Group і голландською групою Heineken щодо купівлі бізнесу британської компанії Scottish & Newcastle (S&N). Згідно з угодою, 50% акцій Baltic Beverages Holding, що належали раніше S&N, відійшли до Carlsberg Group, власникові іншої частини активів BBH. У результаті компанія "Славутич", яка була частиною BBH, увійшла в Carlsberg Group.

Довідка УНІАН. Власником компанії Carlsberg Ukraine є Carlsberg - одна з провідних пивоварних груп у світі. До складу Carlsberg Ukraine входять заводи в Запоріжжі, Києві і Львові. У портфель Carlsberg Group в Україні входять пиво і безалкогольні напої торгових марок: "Славутич", "Львівське", Tuborg, "Балтика", Carlsberg, Holsten, Corona, Negra Modelo, "Арсенал", "Хмільне", "Квас Тарас", Top Tea, Somersby, Guinness, Kilkenny, Harp.

Як повідомляє AC Nielsen, за підсумками червня 2011 Carlsberg Ukraine займає позицію №2 на ринку пива України з часткою 30,4% в натуральному вираженні. У сегменті квасу компанія займає 34,4% ринку в натуральному вираженні.