Держземагентство створить «чорний список» землевпоряджувальних організацій

Державне агентство земельних ресурсів має намір створити «чорний список» компаній, які займаються оформленням документів на право власності на землю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, однією з істотних проблем, яка затримує видачу державних актів на право власності на землю, є велика кількість помилок, допущених при оформленні документів. Зокрема, останнім часом 16 тисяч актів було повернуто на доопрацювання землевпоряджувальним організаціям.

«Цю проблему неможливо відразу вирішити в державі, але можу сказати, що така ситуація характерна для всієї країни, адже в цілому в Україні на доопрацювання повертаються 9 з 10 робіт, які виконують такі фірми», – зазначив голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО.

Для поліпшення роботи відомство планує створити «чорний список» фірм, які систематично припускаються помилок, щоб у майбутньому не поновлювати їм ліцензію.

Зокрема, Кабмін розглядає пропозицію Держземагентства про проходження спеціального навчання і складання іспитів у державних вузах тих фірм, які хочуть одержати ліцензію на право займатися землевпоряджувальною діяльністю.

«Ми хочемо навести порядок в цій сфері, щоб ті фірми, які одержують ліцензію, не тільки мали можливість заробляти гроші, а й виконували роботу професійно», – сказав голова Держземагентства.