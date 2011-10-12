Україна заборонила ввезення коней та сировини з них з Афганістану, Монголії та штату Аризона (США)

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення коней і сировини з них з Афганістану, Монголії і штату Арізона (США).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

Повідомляють, що ввезення коней з Афганістану заборонене у зв'язку з реєстрацією на території країни захворювання коней сапом.

З Монголії ввезення заборонене у зв'язку із захворюванням коней грипом.

З території штату Арізона (США) ввезення коней заборонене у зв'язку із захворювання коней контагіозним метритом.