Україна заборонила ввезення коней та сировини з них з Афганістану, Монголії та штату Аризона (США)
11:35, 12 жовтня 2011Агро
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Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення коней і сировини з них з Афганістану, Монголії і штату Арізона (США).
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.
Повідомляють, що ввезення коней з Афганістану заборонене у зв'язку з реєстрацією на території країни захворювання коней сапом.
З Монголії ввезення заборонене у зв'язку із захворюванням коней грипом.
З території штату Арізона (США) ввезення коней заборонене у зв'язку із захворювання коней контагіозним метритом.
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