Україна заборонила імпорт птиці та сировини з неї з Нікарагуа

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України рішенням від 6 жовтня 2011 р. заборонила ввезення з Республіки Нікарагуа птиці, продукції і сировини з неї. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби України. Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Республіки Нікарагуа зареєстроване захворювання птиці хворобою Ньюкасла.

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