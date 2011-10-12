Україна заборонила імпорт птиці та сировини з неї з Нікарагуа
11:36, 12 жовтня 2011Агро
0
Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України рішенням від 6 жовтня 2011 р. заборонила ввезення з Республіки Нікарагуа птиці, продукції і сировини з неї.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби України.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Республіки Нікарагуа зареєстроване захворювання птиці хворобою Ньюкасла.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter