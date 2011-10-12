У суботу в Києві відбудеться Третій Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів

У суботу, 15 жовтня, в Києві, на Контрактовій площі, відбудеться Третій Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова правління Федерації органічного руху України Євген МИЛОВАНОВ.

Він відзначив, що перші два ярмарки проходили у Львові, але третій, з огляду на те, що в ярмарках беруть участь виробники зі всієї України, проводитиметься вже в столиці.

"Ярмарок працюватиме впродовж одного дня, офіційне відкриття о 10.00 і до 18.00", - повідомив Є.МИЛОВАНОВ. Планується, що участь у ярмарку візьмуть кілька десятків виробників органічної та екологічно чистої продукції. «Будуть, переважно, продукти кінцеві, готові до вживання. Будуть овочі, фрукти, соки, джеми, сиропи, крупи, борошно, молоко, сметана, м`ясні і ковбасні вироби. Крім того, на ярмарку готуватимуться страви з органічних інгредієнтів», - повідомив Є.МИЛОВАНОВ.

Разом з тим він відзначив, що в Україні досі немає законодавства, регулюючого виробництво органічних продуктів харчування, хоча уряд розуміє важливість розвитку цього сегменту ринку. «У державній програмі розвитку села до 2015 року написано, що пріоритетами держави були і залишаються як мінімум 10% від валового виробництва сільськогосподарської продукції органічного статусу. Наскільки це реально до 2015 року? Це досить надто оптимістично. Але в останньому виступі Віктора ЯНУКОВИЧА на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня знову прозвучало те, що Україна ставить собі за мету - нагодувати мир екологічно чистими продуктами. Це говорить про те, що принаймні у вищих ешелонах влади є розуміння перспективності виробництва подібних продуктів», - вважає Є.МИЛОВАНОВ.

Але, незважаючи на це, ринок споживання органічних продуктів харчування в Україні розвивається. У 2010 році його обсяг оцінювався, за словами Є.МИЛОВАНОВА, на рівні 2,4 млн. євро, а в цьому році становитиме близько 5 млн. євро. «Споживання в Україні зростає фактично в два рази впродовж останніх трьох років, що говорить про те, що українці стурбовані якістю продукції, яка є в середньому достатньо невисокою на українському ринку, і споживач шукає альтернативні продукти», - відзначив він.

Є.МИЛОВАНОВ повідомив, що сьогодні в Україні 270 тис. га зайнято під органічним виробництвом і більш як 140 виробників у різних регіонах країни виробляють таку продукцію.