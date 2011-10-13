Бахматюк уклав опційну угоду про купівлю мажоритарної частки в «ВіЕйБі Банку»

Бізнесмен Олег БАХМАТЮК, власник найбільшого агрохолдингу з виробництва яєць і яєчних продуктів «Авангард», уклав опційну угоду про купівлю мажоритарної частки в «ВіЕйБі Банку».

Про це УНІАН повідомила прес-служба бізнесмена.

«Ми подали документи в Антимонопольний комітет на отримання дозволу на придбання контрольного пакета «ВіЕйБі Банку», - йдеться в повідомленні прес-служби.

О.БАХМАТЮК вважає цю фінустанову перспективною на українському банківському ринку. «Вже найближчим часом, вирішивши проблеми з недобропорядними позичальниками, банк запропонує приватним і корпоративним клієнтам оновлені продуктові лінійки», - зазначив О.БАХМАТЮК.

Бізнесмен додав, що найбільшою проблемою фінустанови сьогодні є заборгованість перед нею колишнього керівництва «ВіЕйБі Банку». «Ми спрямуємо всі законні зусилля на повернення 1 млрд. грн., які через споріднені структури вивів із фінустанови впродовж 2005–2009 рр. через підконтрольні компанії колишній голова наглядової ради банку. Моя юридична служба приступить до роботи над уже поданими юристами «ВіЕйБі Банку» судовими позовами. Я також підтверджую намір банку тісно співпрацювати в розслідуванні цієї справи з Генпрокуратурою і Національним банком», - заявив О.БАХМАТЮК. Бізнесмен переконаний, що ситуація, що склалася навколо заборгованості колишнього власника перед банком, буде вирішена до кінця року. Також бізнесмен підкреслив, що розгорнена колишнім власником брудна кампанія в ЗМІ, спрямована виключно на підрив ділової репутації банку й небажання повертати гроші.

Довідка УНІАН. Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» (ГК «Авангард», Івано-Франківськ) – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць в Україні (43% промислового ринку яєць) і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. із терміном погашення 29 жовтня 2015 р.

«VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.