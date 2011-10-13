Global Spirits почав випуск горілки «Русский Север» у РФ

Алкогольний холдинг Global Spirits, один з найбільших виробників алкогольної продукції, приступив до випуску горілки ТМ "Русский Север".

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, виробництво почалося на придбаному на початку 2011 року у Росії і модернізованому лікеро-горілчаному заводі "Русский Север" (м. Вологда).

Зазначають, що продукція ТМ "Русский Север" позиціонується в наймасовішому сегменті алкогольного ринку - середньоціновому. Дистрибуцією займатиметься ТД "Мегаполіс", що входить в структуру холдингу Global Spirits. Планують біля 80% продукції поставляти на російський ринок, а інші 20% - на експорт.

Рекламна кампанія в Росії розпочнеться з 2012 року з щорічним фінансуванням близько 10-15 млн. дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Global Spirits: ЛГЗ "Хортиця" (Україна), ЛГЗ "Русский Север" (Росія), Одеський коньячний завод (Україна), Кримський винний дім (Україна), ТД "Мегаполіс" і ТД "Хортиця" в Росії. Портфель брендів - 15 торгових марок.