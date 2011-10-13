Інститут споживекспертиз починає аудит українських виробників м’яса

Інститут споживчих експертиз за підтримки державних органів починає проект з аудиту українських виробників м'яса.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор інституту Юрій ЧОРНОБРИВЕЦЬ.

"Ми хочемо проанонсувати старт нашого проекту - незалежного аудиту підприємств м'ясопереробної галузі. Ми хочемо показати реальну ситуацію з виробництвом продуктів м’ясопереробки в нашій країні", - сазал він. Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ додав, що до ініціативи інституту приєдналися практично усі державні контролюючі органи, у тому числі і Держспоживстандарт, і Інститут екогігієни і токсикології, Міністерство охорони здоров'я, Інститут харчування та інші.

"Ми хочемо запросити усі підприємства м'ясопереробної галузі до участі в нашому проекті, вона є для них абсолютно безкоштовним. Ми готові відвідати усі ці підприємства і провести професійну перевірку", - повідомив Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ.

Заступник директора департаменту контролю якості медичний послуг, регуляторної політики і санітарно-епідеміологічного благополуччя, начальник управління громадського здоров'я і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Міністерства охорони здоров'я України Алла ГРИГОРЕНКО повідомила, що Мінохоронздоров'я щороку проводить тисячі досліджень, і "повинні констатувати, що кожен десятий об'єкт не відповідає санітарному законодавству". "На сьогодні тільки за 9 місяців ми провели більше 3 тисяч таких обстежень, зняли з реалізації понад 25 тонн м'ясної продукції, як вітчизняного, так і імпортного походження, і більш ніж на 0,5 млн. грн. було накладено санкцій. Тому ми підтримуємо цю акцію і закликаємо виробників до широкого огляду своїх підприємств", - сказала вона.

Директор Державного науково-дослідного центру проблем гігієни харчування Мінохоронздоров'я України Олег Швець додав, що центр підтримує цей проект фахівцями, технологіями, можливостями своїх лабораторій і "сподівається, що він буде успішно завершений, дасть відповіді на певні питання і буде продовжений".

Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ додав, що проект планують завершити за 1,5-2 місяці, що залежатиме від активності виробників, які братимуть участь у ньому.

Щодо фінансування Ю.ЧОРНОБРИВЕЦЬ сказав, що "це синергетичний проект, ми використовуємо як свої кошти, так і кошти наших партнерів і колег. Дослідження - недешева річ, але завдяки тому, що державні органи підтримали нас, у тому числі і лабораторії ми отримали, практично безкоштовні дослідження в цих лабораторіях".

Також він зазначив, що досліджуватися буде продукція підприємств, яка користується найбільшою популярністю у споживача.