Янукович за поетапне створення ринку землі - «є дуже багато невідомих питань»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за поетапне створення ринку землі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Кам'янець-Подільському Хмельницької області, де він перебуває з робочою поїздкою.

"Крок за кроком підходитимемо до створення ринку землі", - сказав він.

Президент нагадав, що вже прийнято рішення про створення земельного кадастру і зараз потрібно подивитися, яким є реальний стан справ із земельними ресурсами в Україні, хто є реальними власниками землі. "Є дуже багато невідомих питань", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він додав, що, врешті-решт, земля повинна отримати ефективного власника.