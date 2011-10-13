Янукович за поетапне створення ринку землі - «є дуже багато невідомих питань»
13:52, 13 жовтня 2011Агро
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за поетапне створення ринку землі в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Кам'янець-Подільському Хмельницької області, де він перебуває з робочою поїздкою.
"Крок за кроком підходитимемо до створення ринку землі", - сказав він.
Президент нагадав, що вже прийнято рішення про створення земельного кадастру і зараз потрібно подивитися, яким є реальний стан справ із земельними ресурсами в Україні, хто є реальними власниками землі. "Є дуже багато невідомих питань", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.
Він додав, що, врешті-решт, земля повинна отримати ефективного власника.
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