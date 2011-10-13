Закон «Про органічне виробництво» буде стимулювати розвиток АПК – Присяжнюк

Ухвалення закону "Про органічне виробництво" стимулюватиме розвиток усього аграрного сектора України. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, у Верховній Раді України розглядають законопроект "Про органічне виробництво", який допоможе стимулювати розвиток як цього напрямку, так і усього аграрного сектора.

"Крім того, Мінагропрод залучатиме науку і освіту до локального вивчення питання про системну допомогу і стимулювання виробництва органічної продукції. В Україні господарства з виробництва екологічно безпечних продуктів мають бути в кожному регіоні", - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

На його думку, перехід на екологічно безпечну продукцію - актуальна світова тенденція, яку Україна повинна перейняти для збереження здоров'я нації і забезпечення конкурентоспроможності і стабільності аграрного бізнесу.

"Розвиток органічного землеробства - невідкладна потреба дня, тому Мінагропрод активно підтримуватиме і стимулюватиме розвиток органічного сільськогосподарського виробництва. По-перше, безпечні продукти "без хімії" - це здоров'я нас і наших дітей, а, по-друге, це нові можливості для вітчизняних сільгоспвиробників", - зазначив міністр.

За словами глави Мінагропроду, сьогодні весь світ розуміє важливість вирощування якісних і безпечних продуктів харчування і нарощує попит на них, тому українські аграрії повинні скористатися цим. "У більшості країн споживачі готові заплатити на 15% більше вартості продуктів у разі, якщо вони вироблені із застосуванням усіх органічних вимог і норм. А Україна має усі умови для розвитку органічного землеробства", - переконаний М.ПРИСЯЖНЮК.