Центр політичних ситуацій: харчування для шкіл купують за завищеними цінами

У громадській організації «Центр політичних ситуацій та аналітики» вважають, що тендерні закупки харчування для шкіл і дитячих садків ряду областей проводяться за завищеними цінами.

Як повідомили представники Центру на прес-конференції в УНІАН, про такі порушення свідчать результати моніторингу діяльності регіональних тендерних комітетів, що займаються закупівлею харчування для закладів освіти, проведеного у вересні.

Зокрема, за даними моніторингу, який проводився в рамках Всеукраїнської кампанії «Знати, щоб діяти», в Житомирі яловичина переможцем тендеру поставлялася до шкіл за ціною 55,9 грн. за кг, тоді як середня оптова ціна на м`ясо такої ж категорії становила 45,55 грн. за кг, у Миколаєві, відповідно, - 52,76 грн. за кг і 45.11 гр. за кг.

Найбільшу різницю ціни закупки м`яса для шкіл і середнім оптом виявлено в Чернігові: 55,27 грн. і 44.09 грн. за кг.

Згідно з результатами моніторингу, в деяких регіонах суттєво відрізнялися ціни закупки товарів однієї й тієї ж категорії, які здійснювалися для обласних і міських навчальних закладів.

Також було виявлено випадки, які дають підстави припустити, що в деяких областях у школах для харчування дітей купується не вершкове масло, а дешевше й спред, зазначалося на прес-конференції.

Зокрема, у Волинській області масло купувалося за ціною 45 грн. за кг, тоді як середня ціна на нього становить 58,75 грн., в Ужгороді, відповідно, 39,68 грн. і 62,59 грн. за кг, у Чернівцях – 47,4 грн. і 67,56 грн. за кг, в Івано-Франківську – 40 грн. і 59,18 грн. за кг.

Крім того, в Центрі політичних ситуацій та аналітики зазначають, що при зборі даних для моніторингу місцева влада в деяких регіонах відмовлялася надавати інформацію про результати проведення тендерів, порушуючи тим самим закон про доступ до публічної інформації.

Народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ, яка також брала участь у прес-конференції, повідомила, що за кожним виявленим фактом, який може свідчити про порушення при проведенні закупівель, має намір офіційно звернутися до прокуратури й Держфінінспекції з проханням проведення розслідування.

Також депутат повідомила про намір розібратися з кожним фактом відмови надати для моніторингу інформацію про результати тендерів.

«Із сьогоднішнього дня я беру під свій особистий контроль кожен факт відмови в наданні інформації співробітникам Центру і запропоную обласним прокурорам з`ясувати, чи є в діях цих чиновників порушення закону про доступ до публічної інформації», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

У Центрі політичних ситуацій та аналітики повідомили, що для порівняння цін використовували дані обласних управлінь статистики.