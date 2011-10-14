Прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ прогнозує хорошу кон'юнктуру на ринку зерна.

Про це він заявив на засіданні економічного прес-клубу, повідомляє прес-служба КМУ.

Глава уряду закликав аграріїв завершувати збирання кукурудзи, не боятися вкладати у це кошти, оскільки на зовнішніх ринках залишається дефіцит продовольства, і зберігається хороша кон'юнктура для експорту зернових. "Для внутрішніх потреб нам потрібно близько 5 млн. тонн кукурудзи, а ми вже зараз намолотили 12 млн. тонн і очікуємо її урожай на рівні 20 млн. тонн. Зараз наше завдання - утримати ціну на внутрішньому ринку, щоб виробник окупив свої витрати", - підкреслив М. АЗАРОВ.

Він зазначив, що дефіцит продовольства на світових ринках залишається, тому попит на кукурудзу збережеться, і ціни на неї підвищуватимуться.

М. АЗАРОВ нагадав, що селяни і зернотрейдери висловлювали стурбованість зниженням світових цін на зернові. Уряд провів консультації з аграріями, під час яких прем'єр-міністр запевнив, що це тимчасове кон'юнктурне явище, і ціни на зернові підвищуватимуться.

"Експорт зернових зараз вирівнюється, тим більше, що на світових зернових ринках ціни ростуть. Так, було серйозне падіння цін, але я селянам говорив, що це падіння циклічне і незабаром буде зростання цін. Так і сталося", - підкреслив М.АЗАРОВ.