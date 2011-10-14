У Польщі сповільнилося зростання цін

Варшава. У Польщі у вересні зростання споживчих цін в річному вираженні сповільнилося до 3,9% з 4,3% місяцем раніше, повідомило УНІАН Головне управління статистики GUS.

У місячному вираженні ціни зросли на 0,1%.

Аналітики прогнозували інфляцію на рівні 4,2% рік до року і на 0,4% до серпня.

За даними GUS, у вересні найбільше подорожчали транспортні та комунальні послуги (на 7,6% і 5,9%) і продукти харчування (+3,1%).

Водночас, найбільше подешевшали одяг і взуття - на 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Польщі, яка на початку року становила 3,6%, в травні вперше за десятиліття склала 5%, після чого почала знижуватися, досягши 4,2% в липні.

Польська влада очікує цього року інфляцію не вище 3,5%, в той час як аналітики прогнозують близько 4%.

Довідка УНІАН. У 2010 році темп зростання споживчих цін в Польщі знизився до 2,6% з 3,5% в 2009 році.

Інфляція в найбільшій східноєвропейській країні, що входить у ЄС, вперше з початку дев`яностих років опустилася нижче рівня 10% в 1998 році, досягнувши історичного мінімуму в 2005 році на рівні 0,7%.

За останні десять років річна інфляція в Польщі не піднімалася вище 4,4%.