У Криму на два дні оголошено штормове попередження
14:36, 15 жовтня 2011Агро
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Кримське управління Міністерства надзвичайних ситуацій оголосило на неділю та понеділок, 16 і 17 жовтня, штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Згідно з даними гідрометеорологічного центру, в Криму очікуються сильні зливи, у горах - із мокрим снігом.
Негоду супроводжуватиме посилення північно-західного вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями пориви до 27 м/с.
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