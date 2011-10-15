У Криму на два дні оголошено штормове попередження

Кримське управління Міністерства надзвичайних ситуацій оголосило на неділю та понеділок, 16 і 17 жовтня, штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з даними гідрометеорологічного центру, в Криму очікуються сильні зливи, у горах - із мокрим снігом.

Негоду супроводжуватиме посилення північно-західного вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями пориви до 27 м/с.