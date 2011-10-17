Для євроінтеграції Україна має переглянути формування цін на с/п – експерт

Радник управління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank Жан-Жак ЕРВЕ вважає, що для інтеграції в Європейський Союз Україна повинна переглянути умови формування цін на сільгосппродукцію.

Про це експерт сказав в інтерв'ю Інституту Горшеніна, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, Ж.-Ж.ЕРВЕ вважає, що ЄС ще довго продовжуватиме переговори про відкриття свого ринку для української сільськогосподарської продукції, якщо Україна не перегляне умови формування цін на них.

За його словами, не можна назвати очевидним, що українська продукція не може конкурувати з продуктами харчування, виробленими в ЄС.

"Деякі виробництва дуже конкурентні - м'ясо, зерно, птиця"., - зазначив експерт.

У той же час Ж.-Ж.ЕРВЕ не згоден з однозначними висновками у тому числі російських експертів, що Європа не зацікавлена у відкритті свого ринку для українських продуктів.

Ж. -Ж.ЕРВЕ підкреслив, що європейське сільське господарство було б невигідно вести без субсидій, тому аграрії також зберігають природу.

"Мені цікаво, щоб замість пустелі я бачив прекрасний пейзаж. Я бачу поля, я бачу корів, річки, гриби - не лише гній. За це треба платити - я готовий платити, через податки і субсидії для фермерів. Але вони повинні мені показати, що робиться для пейзажів, - і я це контролюватиму", - зазначив експерт.

Ж.-Ж.ЕРВЕ підкреслив, що городяни в країнах ЄС готові підтримувати жителів сіл.

"Тому що там є природа. І потрібно, щоб люди, які там, в селах, живуть, використовували її не лише у своїх цілях. А так - кінцево є велика різниця - якщо я можу продавати продукцію з 200 євро прибутку, то я можу і ще знижувати ціну", - сказав він.

На думку експерта, у ЄС побоюються, що якщо його аграрний ринок буде відкритий, то станеться крах у виробництві зерна.

"Тому потрібно думати, а як це можна зробити разом? Робити і продавати в Китай, наприклад. У країні, де є умови для розвитку аграрного ринку, цим необхідно займатися без негативних наслідків для природи", - додав він.