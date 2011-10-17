У вівторок у деяких регіонах очікують дощі з мокрим снігом

Завтра у південних, східних і більшості центральних областей України очікують дощі з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Гідрометцентрі, 18 жовтня у південних, східних і більшості центральних областей хмарно, дощі, місцями сильні, вночі подекуди з мокрим снігом; температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла. У Криму дуже сильний дощ; температура вночі 6-11° тепла, вдень 10-15°. На іншій території мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у північних областях (окрім Житомирської) місцями невеликий дощ; температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°. Вітер в Україні північно-східний, 5-10 м/с, у південній і східній частині місцями пориви 17-22 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 5-10° тепла.

У столиці також без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.