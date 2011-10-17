У вересні на Закарпатті подорожчали м'ясо, масло, яйця і алкоголь

У вересні ц.р., в порівнянні з серпнем, на Закарпатті подешевшали цукор, овочі та хліб, подорожчали - м`ясо, масло і яйця та алкогольні напої.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила начальник Головного управління статистики у Закарпатській області Галина Гриник.

За її словами, індекс споживчих цін (інфляції) по Закарпатській області у вересні 2011 р., в порівнянні з серпнем 2011 р., складе 99,8%, у той час як по Україні - 100,1%. За січень-вересень поточного року індекс інфляції до грудня 2010 р. склав, відповідно, 102,7% та 104,2%.

Г.Гриник уточнила, що цінова ситуація на споживчому ринку Закарпатської області у вересні 2011 р., в порівнянні з серпнем, позначилася здешевленням продуктів харчування і безалкогольних напоїв на 0,8%.

Найбільше, за даними управління статистики, на 11,7% подешевшали овочі. Крім того, на 2,7% стали дешевшими хліб і хлібопродукти, на 9,4% - цукор і на 0,8% - фрукти.

Водночас, на 7,3% подорожчали яйця, масло вершкове - на 2,9%, м`ясо і м`ясопродукти - на 1,7%, сир - на 1,4%.

На алкогольні напої та тютюнові вироби ціни зросли на 1,3%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,9%, тютюнові вироби - на 0,3%.

Також Г.Гриник уточнила, що послуги закладів освіти стали дорожчими на 6,3%, зокрема, середньої освіти - на 11,4%, вищої - на 6,9%.

Крім того, за даними статистики, у вересні подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла на 0,5% внаслідок зростання цін на меблі, предмети обстановки та інші види покриттів, домашнього текстилю та побутової техніки.

Знизилася вартість фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,5%.

У той же час, за інформацією Закарпатського облстату, не зазнали змін тарифи на житло, воду, електрику, газ та інші комунальні послуги.