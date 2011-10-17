Аграрії вже намолотили 45,84 млн. тонн зерна – Мінагропрод

Аграрії України станом на понеділок, 17 жовтня, намолотили 45,84 млн. тонн зерна.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зернові й зернобобові культури зібрано з площі 13,6 млн. га, що становить 88% від прогнозу. Середня врожайність культур становить 33,8 ц/га проти 27,4 ц/га минулого року.

Кукурудзу на зерно зібрано з 1,86 млн. га (52% від прогнозу), намолочено 10,46 млн. тонн, середня врожайність становить 56,2 ц/га (у 2010 році – 43,3 ц/га).

Гречку зібрано з 0,27 млн. га (96% від прогнозу), намолочено 0,31 млн. тонн, середня врожайність - 11,3 ц/га (у 2010 р. - 8,2 ц/га).

Просо обмолочено на 0,15 млн. га (98% від прогнозу), намолочено 0,29 млн. тонн при середній врожайності 19,1 ц/га (у 2010г. - 15,3 ц/га).

Рис зібрано з 0,02 млн. га (61% від прогнозу), отримано 0,11 млн. тонн при середній врожайності 59,9 ц/га (у 2010г. – 55,7 ц/га).

Нагадаємо, за прогнозами Мінагропроду, виробництво зернових культур у 2011 році становитиме близько 53 млн. тонн.