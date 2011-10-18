Янукович привітав аграріїв Дніпропетровщини з намолотом третього мільйона тонн зерна

З намолотом третього мільйона тонн зерна аграріїв Дніпропетровської області привітав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації.

Станом на 17 жовтня аграрії Дніпропетровської області намолотили 3 млн. 14 тис. тонн зернових і зернобобових культур, що на 170 тис. тонн або на 6% більше, ніж у минулому році.

У тому числі пшениці при урожайності 31,9 ц/га отримано 1,5 млн. тонн (більше на 5,4%), кукурудзи на зерно – 802,3 тис. тонн (більше на 32% при урожайності 36,1 ц/га). Валовий збір ячменю склав 668 тис. тонн при урожайності 21,2 ц/га. Також у регіоні намолочено 9 тис. тонн гречки та понад 34 тис. тонн проса.