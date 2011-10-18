У Криму продовжили штормове попередження
11:02, 18 жовтня 2011Агро
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Кримське управління МНС продовжило оголошене раніше штормове попередження, оскільки в регіоні – складні погодні умови.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.
«Згідно з даними Гідрометеорологічного центру, 18 жовтня в Криму очікуються сильні зливи, посилення північно-східного вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду», сказано в повідомленні.
Не виключене підняття рівня води в річках на 0,5-1 метр.
Як повідомляв УНІАН, раніше штормове попередження оголошували в Криму на неділю і понеділок, 16 і 17 жовтня.
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