У 2011 році мінімум лісових пожеж за шість років – голова Держлісгоспу

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор СІВЕЦЬ заявляє, що у 2011 році кількість і площа лісових пожеж найменші за період з 2005 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

За словами В. СІВЦЯ відповідно до розпоряджень Президента України і уряду, в повному об'ємі забезпечено проведення комплексу профілактичних протипожежних заходів у підвідомчих лісових масивах.

"Особливу увагу приділяли роботі з населенням і громадськістю. Ми активно проводили роз'яснювальну роботу в місцях масового відпочинку населення щодо вимушених заборонних заходів під час відвідування лісів і небезпеки, яка виникає при лісових пожежах. Цього року працівники лісового господарства як ніколи відчули розуміння і підтримку з боку громадян у питаннях збереження лісів, дотримання вимог правил пожежної безпеки у лісових насадженнях", - зазначив В. СІВЕЦЬ.

"Цього року кількість і площа лісових пожеж найменші за період з 2005 року. А саме - 1719 випадків на площі 590 га", - розповів він.

"Крім того, не допущено пошкодження жодного житлового, виробничого або іншого об'єкту, збережено життя і здоров'я людей. Держлісагентство висловлює щиру вдячність усім громадянам, представникам місцевих і центральних органів виконавчої влади за допомогу і сприяння лісоводам у питаннях збереження лісів від лісових пожеж і сподівається на плідну співпрацю у майбутньому" - сказав В. СІВЕЦЬ.